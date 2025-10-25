قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نُشر مقال من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ تضمن رسالة موجهة إلى مصر والعالم قبل أيام من حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، المُقرر في الأول من نوفمبر القادم، والذي من المُنتظر أن يشهد حضوراً من قادة وزعماء دول العالم، والعديد من الشخصيات المؤثرة، وفعاليات مُميزة تعكس مكانة مصر وثقلها.

وفيما يلي نص المقال كاملاً: 

مع قُرب افتتاح المتحف المصري الكبير بعد نحو أسبوع من الآن، ومع بُزوغ شمس يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، تفتح مصر العظيمة ذراعيها لتستقبل زوارها من قادة وزعماء العالم وكوكبة من كبار الضيوف، من بوابة المتحف المصري الكبير، هذا الصرحُ الحضاري والثقافي المُتكامل، ذو الإطلالة الفريدة على أهرامات الجيزة، هدية مصر للعالم، الذي اختير له أن يرى النور هذا اليوم، في افتتاحٍ سيكون حدثاً خالداً جديداً، يُحفر بنقوش غائرة على مسلة أمجاد التاريخ المصري العريق.

إن القول بأن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم، ليس من قبيل المُبالغة، إذ إن إرث الحضارة المصرية القديمة يُمثل تراثاً عالمياً، وفق محددات منظمة اليونسكو لتوصيف التراث العالمي الثقافي والطبيعي، ولعله من حُسن المصادفة، أن يتزامن نشر هذه الرسالة صباح الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، مع انطلاق معرض لكنوز الحضارة الفرعونية بالعاصمة الإيطالية روما، بما يُشير بصدق إلى أن التراث إرث إنساني، وكنز عالمي، وجمهوره شعوب الأرض قاطبة.

لن يكون المتحف المصري الكبير مُجرد مقصدٍ ومزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم أجمع، بما ينطوي عليه من كَمٍ فريد من كنوز الحضارة المصرية القديمة، في بهوه العظيم، ودرجه المُتفرد، وقاعات عرضه المتحفي الحديثة، بل بُنيانٌ يروي قصة إرادة الدولة المصرية، حيث يحل بعد عامين من افتتاحه؛ اليوبيل الفضي لذكرى وضع حجر أساسه، ليكون بحق انتصاراً جديداً يُضاف لسجل الجمهورية الجديدة في تذليل العقبات واستكمال الآمال وصُنع الإنجازات.

وبينما ننتظر بشغف تشريف وفود القادة والزعماء والضيوف في افتتاح المتحف المصري الكبير، نتطلع لأن تعيد مصر ادهاش العالم، بحدثٍ يُضاهي ما سبق أن قدمته بلادنا من ابهار في موكب نقل المومياوات الملكية في أبريل 2021؛ وإعادة افتتاح طريق الكباش بالأقصر في نوفمبر 2021، وإن حدث الأول من نوفمبر المقبل وإن كانت مسئولية تنظيمه تقع على جهات بعينها، إلا أن كل مواطن مصري هو عُنصرٌ في نجاحه، ليستأنس ضيوف العالم بحضارة مصر التي لن يخفت سناها.

أهلاً بضيوف مصر الكرام، على أرضها الزاخرة دوماً بالكنوز، وتحت شمسها التي يُناظر وميضها الفيروز.                                                                         

مدبولي المتحف المصري الكبير قادة وزعماء دول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تستعرض المشتقات المالية كأدوات داعمة لتطوير السوق وتحسين استقراره وتنافسيته

الحصاد الأسبوعي

ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

نيفين عبد الخالق

عضو بجمعية رجال الأعمال: القمة المصرية الأوروبية إنجاز اقتصادي وسياسي جديد للرئيس

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد