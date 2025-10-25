موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا في مونديال ناشئي اليد بالمغرب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عاما ، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات مع نظيره المنتخب الأمريكي، في تمام الساعة الثامنة مساء بعد غد الأحد في إطار منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.



وافتتح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مشواره في كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في المغرب بالفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة 35-26، وذلك في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للبطولة التي تستمر حتى يوم 1 نوفمبر المقبل.

وتفوق منتخب مصر للناشئين في الشوط الأول من المباراة أمام نظيره منتخب البرازيل بنتيجة 17-11، وسط أداء مميز من اللاعبين طوال أحداث الشوط الأول.

واستمر تفوق منتخب مصر للناشئين في الشوط الثاني أمام نظيره منتخب البرازيل حتى انتهاء المباراة بتفوق الفراعنة بفارق 9 أهداف بعد فوزه 35-26 وحصده أول انتصار له في المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة اليد



ويشارك منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 سنة، ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة اليد، المقامة في المغرب، برفقة صاحب الأرض والبرازيل وأمريكا.

قائمة منتخب مصر للناشئين في المونديال



واختار عماد إبراهيم، مدرب منتخب مصر للناشئين القائمة التي تخوض البطولة والمكونة من:

حراسة المرمى في منتخب مصر : عبد الملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد.

ظهير أيمن في منتخب مصر: يوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر.

الجناح الأيمن في منتخب مصر: ياسين خالد، وحمزة سامي.

ظهير أيسر في منتخب مصر: مؤمن النقيب، ويحيى هشام، ومحمود رامي.

جناح أيسر في منتخب مصر: ياسين أحمد، ومعاذ السيد.

صانع الألعاب في منتخب مصر: زين عبد الوارث ومازن عبد الغني.

لاعب الدائرة في منتخب مصر: منصور عمر عامر، وعبد الرحمن بكر وياسين تامر.