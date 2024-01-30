أسعار فيات تيبو الرسمية موديلات 2024 .. وصلت كام ؟

حققت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة بالشارع المصري منذ طرحها، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها محليًا، بعد طرح موديلات 2024 في مصر، والتي يتم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات الاولى BASE والثانية HIGH LINE، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 150 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2024 بالسوق المصري، واستعراض أبرز مواصفاتها.

مواصفات وتجهيزات السيارة فيات تيبو 2024

تضم السيارة فيات تيبو 2024 شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة مالتي فانكشن يدعم الكثير من اوامر التحكم، مصابيح ضباب، حساسات ركن خلفية، كاميرا، إضاءة LED، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، مكيف هواء، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح "بصمة".

فيات تيبو

تحتوي السيارة فيات تيبو 2024 على فرامل يدوية كهربائية EPB، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع مانع السرقة إيموبليزر، وقفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

فيات تيبو

تعتمد السيارة فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1600 سي سي، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، مع زمن تسارع يقدر بـ 11.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

فيات تيبو

اسعار فيات تيبو الرسمية في مصر موديل 2024

أول فئة BASE بسعر مليون 150 ألف جنيه.

ثاني فئة HIGH LINE بسعر مليون 325 ألف جنيه.