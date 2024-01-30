عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو الرسمية موديلات 2024 .. وصلت كام ؟

فيات تيبو
فيات تيبو

حققت السيارة فيات تيبو شعبية كبيرة بالشارع المصري منذ طرحها، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها محليًا، بعد طرح موديلات 2024 في مصر، والتي يتم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات الاولى BASE والثانية HIGH LINE، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 150 ألف جنيه.

أرخص سيارة "زيرو" في مصر 2024 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة تقدمها جاك في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة ؟

أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن

بعد أسعار يناير الجديدة.. أرخص سيارة رياضية «زيرو» من MG

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2024 بالسوق المصري، واستعراض أبرز مواصفاتها.

 

مواصفات وتجهيزات السيارة فيات تيبو 2024 

 

تضم السيارة فيات تيبو 2024 شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة مالتي فانكشن يدعم الكثير من اوامر التحكم، مصابيح ضباب، حساسات ركن خلفية، كاميرا، إضاءة LED، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، مكيف هواء، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح "بصمة".

فيات تيبو

تحتوي السيارة فيات تيبو 2024 على فرامل يدوية كهربائية EPB، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع مانع السرقة إيموبليزر، وقفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

فيات تيبو

تعتمد السيارة فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1600 سي سي، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، مع زمن تسارع يقدر بـ 11.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

فيات تيبو

اسعار فيات تيبو الرسمية في مصر موديل 2024

 

أول فئة BASE بسعر مليون 150 ألف جنيه.

ثاني فئة HIGH LINE بسعر مليون 325 ألف جنيه.     

فيات تيبو
فيات تيبو تقنية الفار السيارة فيات تيبو الأسعار الرسمية اسعار فيات تيبو الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة "زيرو" في مصر 2024 .. اعرف سعرها

5 سيارات فرنسية "زيرو" بالسوق المصري .. بالأسعار

بورشه تقدم نسختها "ماكان" الجديدة .. اعرف السعر والمواصفات

السعر الجديد لأغلى سيارة من بايك بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

أسعار نيسان قشقاي 2024 في مصر

مرسيدس C180 كسر زيرو 2023 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة تقدمها بايك في مصر وسعرها الجديد .. صور

هافال H6 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر بعد 5 أيام من استقبال الجمهور

تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسي في حرب غزة

احذروا عواصف رعدية.. 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لحمايتك من البرد

خروج حامل اللقب.. كوت ديفوار تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا على حساب السنغال

البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

يونس مرسي وجيلان يطرحان البوستر الدعائي لـ«هفوق لنفسي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

أغرب من الخيال.. تصريح مسئول سابق في الجيش الأمريكي بشأن الكائنات الفضائية

عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ