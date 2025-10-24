قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟

محمد شحتة

استضافت قناة "النهار" المخرج طارق العريان، وزوجته الفنانة نيكول سعفان، على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقام بعمل عرض لزوجته لاستعراض الفستان الذي ترتديه أمام الكاميرا.

وطلب طارق العريان من زوجته أن تغني له أغنية "قمر قمر" للمطرب عمرو دياب، وعرضها لموقف محرج على الهواء.

وعن الصفة التي تحبها في طارق العريان وتتمنى أن تكون موجودة فيها، قالت نيكون سعفان، إنها صفة الذكاء التي تتمنى أن تكون فيها.

ومن الناحية الأخرى، قال طارق العريان إنه يرى في زوجته صفة شبه البجاحة وهي الصراحة بكل ما تريده ويتمنى أن تكون هذه الصفة موجودة فيه.

طارق العريان نيكون سعفان مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي الذكاء

