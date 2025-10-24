طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟

استضافت قناة "النهار" المخرج طارق العريان، وزوجته الفنانة نيكول سعفان، على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقام بعمل عرض لزوجته لاستعراض الفستان الذي ترتديه أمام الكاميرا.

وطلب طارق العريان من زوجته أن تغني له أغنية "قمر قمر" للمطرب عمرو دياب، وعرضها لموقف محرج على الهواء.

وعن الصفة التي تحبها في طارق العريان وتتمنى أن تكون موجودة فيها، قالت نيكون سعفان، إنها صفة الذكاء التي تتمنى أن تكون فيها.

ومن الناحية الأخرى، قال طارق العريان إنه يرى في زوجته صفة شبه البجاحة وهي الصراحة بكل ما تريده ويتمنى أن تكون هذه الصفة موجودة فيه.