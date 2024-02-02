أخبار السيارات.. أسعار نيسان صني وسنترا 2024.. أرخص شيري في مصر..ك يا سبورتاج 2024 للبيع بحالة الزيرو.. أسعار BMW X5

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت أسعار السيارة BMW X5 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة تراوحت بين مليون و300 ألف جنيه ومليون و600 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة الرياضية، وتعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري مع بداية فبراير 2024.

شهدت قائمة سيارات ميني كوبر المطروحة في السوق المصري، عددًا من الزيادات السعرية الجديدة، حيث ارتفعت أسعار السيارة ميني كوبر 3 DOORS موديل 2024 بقيمة إجمالية تراوحت بين 450 ألف و510 ألف جنيه.

ظهرت السيارة كيا سبورتاج، للبيع على الانترنت تحت حالة الزيرو، حيث تنتمي إلى موديلات 2024، مع حالة الفبريقا بالكامل، وعداد كيلومترات 0 كم، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجيزات، وتعد هذه السيارة من اشهر الطرازات الرياضية عن فئة الـ SUV، المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

سجلت السيارة نيسان سنترا ارتفاعًا جديدًا في أسعارها الرسمية، حيث شهد تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة، زيادة سعرية رسمية قدرها 150 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من 971 ألف جنيه بدلاً من 821 ألف جنيه.

تتصدر اريزو 5 موديل 2024 قائمة سيارات شيري، حيث تعد النسخة الارخص سعرًا بين جميع طرازات العلامة التجارية الصينية المطروحة في مصر، وشهدت القائمة السعرية لجميع سيارات شيري زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 85 ألف و150 ألف جنيه.

شهدت قائمة سيارات شركة شيري المقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة تراوحت بين 85 ألف و150 ألف جنيه، شملت النسخة تيجو 8 موديل 2024، والتي تنتمي للفئة العائلية حيث تبدأ اسعار الفئة ذات الـ 5 مقاعد من مليون و335 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار فئة الـ 7 مقاعد من مليون و385 ألف جنيه.