أخبار السيارات| اركب هيونداي I10 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل.. شيفروليه لانوس 2013 بهذا السعر.. أرخص سيارة تقدمها BMW في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة مرسيدس E200 AMG للبيع على الإنترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، وذلك بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريقا.

ظهرت السيارة هيونداي I10 موديل 2013، للبيع عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع هذه النسخة تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 192 ألف كيلومترًا، مع حالة الفبريكا بالكامل.

تعتبر شيري تيجو 3 ، من أشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وظهرت السيارة للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال بحالة "كسر الزيرو"، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 12 ألف كيلومتر فقط، ولكن مع بعض التحديثات للطلاء الخارجي فقط.

تعد سيارة شيفروليه لانوس واحدة من أشهر وأرخص السيارات التي انطلقت بالشارع المصري، والتي استمر تقديمها رسميًا حتى العام 2019، وتمتلك السيارة تصميما خارجيا شهيرا من فئة السيدان، مع توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار اقتصادية مقارنة بالطرازات الاخرى، بالاضافة إلى سهولة صيانتها.

شهدت السيارة BMW X1، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت أسعار هذه النسخة رسميًا بقيمة تتراوح بين 500 ألف و600 ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و750 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك، تعد X1 هي ارخص نسخة تقدمها BMW في السوق المصري، وذلم عن الفئة الرياضية.

تعتبر السيارة BMW X7 هي اغلى نسخة رياضية تقدمها العلامة التجارية الألمانية بالسوق المصري، لما تتمتع به من رفاهية وقدرات عالية الأداء، إلى جانب تصميمها الذي يتسم بالفخامة سواء خارجيًا أ خارجيًا، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث إرتفع سعرها الرسمية بقيمة قدرها مليون و750 ألف جنيه.