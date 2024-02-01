اركب شيفروليه لانوس 2013 "فبريقا" بالكامل .. اعرف بكام

تعد سيارة شيفروليه لانوس واحدة من أشهر وأرخص السيارات التي انطلقت بالشارع المصري، والتي استمر تقديمها رسميًا حتى العام 2019، وتمتلك السيارة تصميما خارجيا شهيرا من فئة السيدان، مع توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار اقتصادية مقارنة بالطرازات الاخرى، بالاضافة إلى سهولة صيانتها.

وظهرت السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 للبيع على الانترنت، بحالة نادرة، حيث لم تقطع سوى 60 ألف كيلومتر فقط، بالاضافة إلى تمتعها بمفهوم الفبريقا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، مع رخصة سارية، حيث يصفها البعض بحالة "كسر الزيرو".

شيفروليه لانوس موديل 2013

وتضم السيارة شيفروليه لانوس زجاجا كهربائيا للاربع نوافذ، وقفلا مركزيا للابواب، وحدة رفع، عجلة قيادة باور ستيرنج، إطارات جديدة، صيانة منتظمة، مع تغيير بعض الاجزاء بالعفشة، وبطارية جديدة ايضا، بالاضافة إلى ريموت تحكم، ومكيف هواء، وإمكانية فتح حقيبة التخزين وتانك البنزين من الداخل.

شيفروليه لانوس موديل 2013

تأتي السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، مكبرات صوتية بعدد 4 من طراز مميز، وفرش جلد يشمل جميع المقاعد والأرضية، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجية العصرية.

شيفروليه لانوس موديل 2013

وتعتمد السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 86 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، دفع أمامي.

شيفروليه لانوس موديل 2013

سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013

تباع السيارة شيفروليه لانوس موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة كسر الزيرو عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 350 ألف جنيه.