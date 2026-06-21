كأس العالم 2026.. هدف واحد يفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي

أشار الإعلامي مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط للوصول إلى حاجز الـ400 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، معربًا عن أمنياته بأن يحقق النجم المصري هذا الإنجاز خلال مباراة اليوم.

وبات محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الاحترافية، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حققها على مدار مشواره الكروي.

ويترقب عشاق الكرة المصرية تحقيق "الملك المصري" لهذا الرقم التاريخي، لمواصلة كتابة اسمه بين أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

محمد صلاح

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي فجر الإثنين 22 يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026‏‎.‎

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ‏إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى الثنائي المميز حفيظ دراجي وعلي محمد علي‎.‎

وسيتولى حفيظ دراجي التعليق عبر قناة‎ beIN Sports Max 1‎، فيما يعلق علي محمد علي على أحداث اللقاء عبر قناة‎ ‎beIN Sports Max 2.‎