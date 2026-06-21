مالاجا يكمل عقد المتأهلين إلى الدوري الإسباني لموسم 2026-2027

اكتمل رسميا عقد الأندية المشاركة في منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2026-2027، بعدما نجح نادي مالاجا في حجز آخر بطاقات الصعود إلى دوري الأضواء، عقب تفوقه على ألميريا في نهائي ملحق التأهل.

وتمكن الفريق الأندلسي من العودة إلى الدوري الإسباني بعد غياب دام ثمانية أعوام، بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، مستفيداً من انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث افتتح تشوبي التسجيل لصالح مالاجا في الدقيقة 65، قبل أن يعزز دافيد لاروبيا النتيجة بهدف ثانٍ بعد ست دقائق فقط.

ونجح البرازيلي ليو بابتيستاو في تقليص الفارق لألميريا في الدقيقة 76، لكن ذلك لم يكن كافياً لقلب النتيجة.

كما شهد الوقت بدل الضائع حالة طرد من الجانبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تاليس لاعب ألميريا، ثم طرد آرون أوتشوا لاعب مالاجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتُعد عودة مالاجا إلى "لا ليجا" محطة مهمة في مسيرة النادي، الذي عاش سنوات صعبة بعد هبوطه من الدوري الإسباني عام 2018، قبل أن تتفاقم الأزمة بهبوطه إلى الدرجة الثالثة في عام 2023، ليبدأ بعدها رحلة طويلة نحو استعادة مكانته بين الكبار.

وكان مالاجا قد صنع واحدة من أبرز قصص الكرة الإسبانية خلال العقد الماضي، عندما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013، قبل أن يدخل في مرحلة من التراجع انتهت بخروجه من دوري الأضواء لعدة سنوات.

وبصعود مالاجا، يكتمل عدد أندية الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، لتنطلق المنافسة الموسم المقبل بعودة أحد الأندية التاريخية التي تتطلع لاستعادة أمجادها من جديد على الساحة المحلية.