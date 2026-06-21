قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر.. بدء قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان
الأحوال الشخصية على طاولة الحوار.. القومي لحقوق الإنسان يطلق جلسات استماع لصياغة رؤية شاملة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
ستارمر يواجه ضغوطا سياسية وسط توقعات بإعلان استقالته غدا
مبادرة «الأمم المتحدة 80» تدخل مرحلة حاسمة نحو إصلاح المنظومة وتعزيز الكفاءة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان وستتحرك بحرية لمواجهة المخاطر
مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل
وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مالاجا يكمل عقد المتأهلين إلى الدوري الإسباني لموسم 2026-2027

أندية الدوري الإسباني
أندية الدوري الإسباني
إسراء أشرف

اكتمل رسميا عقد الأندية المشاركة في منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2026-2027، بعدما نجح نادي مالاجا في حجز آخر بطاقات الصعود إلى دوري الأضواء، عقب تفوقه على ألميريا في نهائي ملحق التأهل.

وتمكن الفريق الأندلسي من العودة إلى الدوري الإسباني بعد غياب دام ثمانية أعوام، بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، مستفيداً من انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث افتتح تشوبي التسجيل لصالح مالاجا في الدقيقة 65، قبل أن يعزز دافيد لاروبيا النتيجة بهدف ثانٍ بعد ست دقائق فقط.

ونجح البرازيلي ليو بابتيستاو في تقليص الفارق لألميريا في الدقيقة 76، لكن ذلك لم يكن كافياً لقلب النتيجة.

كما شهد الوقت بدل الضائع حالة طرد من الجانبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تاليس لاعب ألميريا، ثم طرد آرون أوتشوا لاعب مالاجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتُعد عودة مالاجا إلى "لا ليجا" محطة مهمة في مسيرة النادي، الذي عاش سنوات صعبة بعد هبوطه من الدوري الإسباني عام 2018، قبل أن تتفاقم الأزمة بهبوطه إلى الدرجة الثالثة في عام 2023، ليبدأ بعدها رحلة طويلة نحو استعادة مكانته بين الكبار.

وكان مالاجا قد صنع واحدة من أبرز قصص الكرة الإسبانية خلال العقد الماضي، عندما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013، قبل أن يدخل في مرحلة من التراجع انتهت بخروجه من دوري الأضواء لعدة سنوات.

وبصعود مالاجا، يكتمل عدد أندية الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، لتنطلق المنافسة الموسم المقبل بعودة أحد الأندية التاريخية التي تتطلع لاستعادة أمجادها من جديد على الساحة المحلية.

أندية الدوري الإسباني الدوري الإسباني مالاجا لا ليجا الليجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: تعزيزات للجيش السوداني لمنع تقدم الدعم السريع بولاية شمال كردفان

لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا قيود على عمل قوات الاحتلال في لبنان

طلاب الثانوية العامة

فهم الأسئلة مفتاح التفوق.. أستاذ لغة عربية يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد