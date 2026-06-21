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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس المصري يتابع تطورات العمل في مشروع الاستاد الجديد

متابعة استاد المصري الجديد
متابعة استاد المصري الجديد
محمد سمير

أجرى الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، جولة ميدانية داخل مشروع الاستاد الجديد للنادي، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمراحل الإنشاء المختلفة.

وشهدت الجولة تفقد عدد من المواقع داخل المشروع، حيث تابع نائب رئيس النادي معدلات الإنجاز التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات، في إطار المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع.

وركزت الجولة على متابعة التجهيزات الخاصة بتركيب مظلة المقصورة الرئيسية، والتي تمثل إحدى المراحل المهمة في أعمال الإنشاء، إلى جانب متابعة الأعمال المتعلقة بالسور الداخلي للملعب، والتي تسير وفق الخطة الموضوعة.

كما تابع أبو قمر المراحل الخاصة بزراعة أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي، والتي تعد من الخطوات الأساسية لتجهيز الملعب بالشكل المناسب قبل دخوله مراحل التشغيل النهائية، بالإضافة إلى الوقوف على أعمال توصيل المرافق والخدمات المختلفة التي يحتاجها الاستاد.

وأكدت إدارة النادي المصري حرصها على المتابعة الدورية لمشروع الاستاد الجديد، باعتباره أحد أهم المشروعات الرياضية التي ينتظرها جمهور النادي، لما يمثله من إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية في محافظة بورسعيد.

ويعد مشروع استاد المصري الجديد من المشروعات التي تحظى باهتمام واسع داخل النادي، حيث تسعى الإدارة إلى الانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن خروج الاستاد بصورة تليق بتاريخ ومكانة النادي المصري وجماهيره.

المصري نائب رئيس المصري الاستاد الجديد

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