تعليق قوي من أيمن دجيش على تعديلات قوانين التحكيم في كأس العالم 2026

علّق الحكم الدولي السابق أيمن دجيش على التعديلات التي أقرّها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بعض قوانين التحكيم خلال بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى ضرورة توخي اللاعبين الحذر، خاصة فيما يتعلق ببعض السلوكيات داخل الملعب.

وقال أيمن دجيش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر برنامج «تغطية خاصة لكأس العالم» على قناة «صدى البلد»، إن حكم مباراة ألمانيا وكوت ديفوار قدم أداءً مميزًا، مشيرًا إلى أن قرارات إلغاء الأهداف كانت صحيحة نتيجة وجود أخطاء على حارس المرمى، موضحًا أن المباراة جاءت صعبة ومليئة بالمفاجآت، خصوصًا مع خسارة كوت ديفوار غير المتوقعة.

وأضاف أن هناك تعديلات جديدة تتعلق بسلوك اللاعبين، من بينها وضع اليد على الفم أثناء الحديث مع الحكم أو الخصم، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عقوبات في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة التزام اللاعبين بالقوانين الجديدة، وعلى رأسهم ياسر إبراهيم، الذي ظهر في إحدى المباريات وهو يقوم بنفس التصرف.

وتابع دجيش أن إبراهيم حسن شدد على لاعبي المنتخب بضرورة تجنب أي احتكاك لفظي مباشر مع الحكام، أو القيام بإشارات قد تُفسَّر بشكل سلبي.

وأشار إلى مباراة أمريكا وأستراليا، موضحًا أن هناك حالة تحكيمية مشابهة لتدخلات سابقة، لافتًا إلى جدل بشأن إنذار أحد اللاعبين رغم عدم معاقبة ميسي في حالة مشابهة أمام الجزائر، معتبرًا أن خطأً حدث من حكام تقنية الفيديو بعدم تنبيه الحكم لتدخل عنيف.

واختتم حديثه بالإشارة إلى حالة تسلل في نفس المباراة، حيث تم إلغاء هدف في البداية، قبل العودة إلى تقنية الفيديو واحتسابه، مؤكدًا وجود تباين في تدخلات المساعدين وحكام الـVAR في بعض اللقطات.