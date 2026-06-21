وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان وستتحرك بحرية لمواجهة المخاطر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستواصل تمركزها في المواقع التي تسيطر عليها داخل جنوب لبنان، مشدداً على أنها لن تنسحب من تلك المناطق في المرحلة الحالية.

وقال كاتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مؤكداً أن الجنود يتمتعون بحرية كاملة للتحرك ومواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمنية، دون فرض أي قيود على نشاطهم الميداني.

وأضاف أن ترتيبات وقف إطلاق النار المعمول بها حالياً تسمح ببقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها داخل جنوب لبنان، مع استمرار العمليات التي تستهدف ما تعتبره إسرائيل مصادر تهديد لأمنها.