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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحاصر 30 مقاتلا من حزب الله داخل أنفاق جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض طوق عسكري حول نحو 30 مقاتلًا من حزب الله داخل شبكة أنفاق تقع في منطقة تلال "علي الطاهر" جنوبي لبنان، في ظل استمرار العمليات الميدانية رغم أوامر وقف إطلاق النار.

ووفقًا للصحيفة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الراهن، معتبرة أن المهمة العسكرية هناك لم تستكمل بعد.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب نيف حبشوش (20 عامًا) من مستوطنة جيفا بنيامين، ليرتفع عدد الجنود الذين لقوا حتفهم جراء استهداف دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان قبل يومين إلى أربعة.

وأوضحت الصحيفة أن حبشوش قتل مع قائد الكتيبة دور بن سيمون، والجنديين يواف كلاين ولياف كبايا، في هجوم وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من بين أكثر الضربات إيلامًا التي تعرض لها الجيش خلال الفترة الأخيرة.

كما أشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن عائلة الجندي حبشوش عثرت بعد مقتله على مذكرات ودفاتر شخصية كان يحتفظ بها.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل ضابطين خلال عمليات عسكرية منفصلة في جنوب لبنان، أحدهما في هجوم بطائرة مسيرة، والآخر في حادث مرتبط بدبابة عسكرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن سابقًا ارتفاع عدد قتلاه إلى 30 عسكريًا منذ اندلاع المواجهات مع إيران ولبنان في 28 فبراير الماضي.

من جهتها، أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ستة جنود، بينهم ضابط رفيع المستوى، وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات نفذها حزب الله منذ يوم الخميس الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله تلال علي الطاهر جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي

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