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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير المالية الإسرائيلي: سنبقى في جنوب لبنان لسنوات ولن ننسحب تحت أي ضغط أمريكي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان لسنوات طويلة، مؤكداً أنها لن تنسحب حتى في حال صدور طلب أمريكي صريح بذلك.

وأوضح سموتريتش، في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أنه لا يتوقع أن تمارس الولايات المتحدة مثل هذا الضغط، مشيراً إلى أن “الأمريكيين يدركون خطوطنا الحمراء”.

وردّاً على سؤال حول بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان لسنوات، أجاب بوضوح: “نعم”، لافتاً إلى أنه يشارك حالياً في مفاوضات تتعلق بإدارة ميزانية الدفاع للعقد المقبل.

كما دعا إلى إنشاء “قواعد عسكرية إسرائيلية” داخل لبنان، قائلاً: “سنفعل كل شيء، نحن هناك حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وأعتقد أيضاً (البقاء) بعد ذلك، لأننا بحاجة إلى حدود يمكن الدفاع عنها”.

واعتبر سموتريتش أن الحدود التي رُسمت بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 “غير منطقية”، و”لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة الجغرافية للمنطقة”.

وأضاف أن هذا الموقف يحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

الولايات المتحدة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوات الاحتلال الإسرائيلية لبنان جنوب لبنان بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان

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