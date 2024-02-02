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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميني كوبر موديل 2024 في مصر

سيارات ميني كوبر
سيارات ميني كوبر

شهدت قائمة سيارات ميني كوبر المطروحة في السوق المصري، عددًا من الزيادات السعرية الجديدة، حيث ارتفعت أسعار السيارة ميني كوبر 3 DOORS موديل 2024 بقيمة إجمالية تراوحت بين 450 ألف و510 ألف جنيه.

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بينما ارتفعت أسعار السيارة ميني كوبر 3 DOORS فئة  S موديل 2024 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة التي تتوافر خلال الفترة الحالية، كما شهدت ميني كوبر 5 DOORS موديل 2024 زيادة قدرها 370 الف جنيه أيضا.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميني كوبر في السوق المصري بعد زيادات فبراير الجديدة.

سيارات ميني كوبر 

تأتي الفئة ميني كوبر 3 DOORS موديل 2024 و5 DOORS بمحركات 1500 سي سي "تيربو"، حيثق يمكنها إنتاج قوة إجمالية قدرها 136 حصانا و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة قدرها 8.2 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، مع مجموعة من التجهيزات وأدوات مساعدة قائد المركبة، تتضمن الرفاهية والتحكم ووسائل الحماية.

 

أسعار السيارة ميني كوبر 3 DOORS موديل 2024 

 

الفئة الأولى ميني كوبر 3 DOORS موديل 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميني كوبر 3 DOORS موديل 2024 بسعر مليون و980 ألف جنيه بدلاً من مليون و470 ألف جنيه.

سيارات ميني كوبر 

أسعار ميني كوبر 5 DOORS موديل 2024 

 

تقدم السيارة بقيمة سعرية قدرها 2 مليون و50 ألف جنيه بدلاً من مليون و680 ألف جنيه.

 

سيارات ميني كوبر 

ميني كوبر 3 DOORS فئة  S موديل 2024 

 

تستخدم السيارة ميني كوبر 3 DOORS فئة  S موديل 2024 محرك رباعي الاسطونات 4 سلندر، 2000 سي سي "تيربو"، ينتج قوة إجمالية قدرها 192 حصانا و280 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 225 كم/ساعة، مع زمن تسارع يبلغ 6.7 ثانية فقط، وصولاً من0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة ميني كوبر 3 DOORS فئة  S موديل 2024 

 

يبلغ سعر السيارة عن الفئة أيكوينك والتي تتوافر حاليًا في مصر، نحو 2 مليون و420 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون.

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