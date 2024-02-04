أخبار السيارات.. إرشادات للتعامل مع فرامل السيارة خلال الأمطار.. سعر الفئة السابعة من بي إم دبليو 2024 بعد الزيادة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

خلال فصل الشتاء ونزول الأمطار بـ كثافة يواجه سائقو السيارات العديد من المشاكل علي الطرق من ضمنها التعامل الصحيح مع فرامل السيارة ، وذلك لان الفرامل تعمل علي تقليل سرعة السيارة وإيقافها ، بالإضافة للحفاظ على سرعة السيارة عند النزول المنحدرات .

كشفت شركة إكسييد عن سياراتها الجديدة إكسييد Exeed LX C-DM ، وتنتمي إكسييد Exeed LX C-DM الجديدة لفئة السيارات الكروس أوفر ، بالإضافة الي ان شركة إكسييد تندرج تحت مجموعة شيري الصينية للسيارات.

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما شهد قطاع صناعة السيارات العالمي الكثير من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار إضافية ، وتعود أزمة الأسعار الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن ضمنها الرقائق الإلكترونية .

السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري تواجه زيادات سعرية مستمرة ، وحتي الان لم تتوقف تلك السيارات عن الزيادة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين مما ادي الي بيعها بأسعار إضافية " أوفر برايس " .

يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين في سوق السيارات المصري للمستعمل وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات التي اثرت علي عدم تواجد السيارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .