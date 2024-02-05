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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص عربية عائلية زيرو في مصر.. اركب رينو لوجان 2018 أوتوماتيك وهيونداي إلنترا بسعر مميز.. السعر الرسمي لـ MG ZS موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة عائلية "زيرو" بـ 7 مقاعد.. كم يبلغ سعرها؟

تعد السيارة دفسك 330S من أرخص الإصدارات الرياضية المطروحة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ 7 مقاعد، وتأتي هذه السيارة ضمن طرازات الصانع الصيني، مع تصميم عائلي، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وتتوافر محليًا عبر 3 فئات وبسعر يبدأ من 640 الف جنيه.

 

اركب رينو لوجان 2018 "فبريكا" وبسعر مميز

حققت رينو لوجان شعبية كبيرة بالشارع المصري، كأحد اشهر السيارات الاقتصادية في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدمت هذه السيارة عبر اجيال متنوعة، باختلاف التصميم والتجهيزات الفنية والتقنية، ومنها موديل 2018.

 

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار السيارة تيجو 3 بقيمة إجمالية قدرها 145 ألف جنيه، وعلى الرغم من هذه الزيادة الضخمة، تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر.

 

أسعار ومواصفات سيارة "VGV U70 Pro" الجديدة كليًا في مصر

استقبل السوق المصري النسخة VGV U70 Pro الجديدة كليًا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ذات الـ 7 مقاعد، ويتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

هيونداي إلنترا 2008 أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء النسخة هيونداي إلنترا موديل 2008، والتي تكتسب شهرة واسعة داخل السوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية والصناعة الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى قدراتها الفنية عالية الأداء، وانتمائها إلى عائلية السيدان العائلية ذات الـ 5 مقاعد.

 

السعر الرسمي لـ إم جي ZS موديل 2024 في مصر

تنتمي السيارة إم جي ZS موديل 2024 إلى عائلة الكروس أوفر الرياضية، وتعد من أشهر طرازات العلامة التجارية بالسوق المصري، ويتم تقديمها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وهي  COMFORT  و COMFORT ACC، بالإضافة إلى الفئة الثالثة عالية التجهيزات LUXURY، مع أسعار رسمية تبدأ من 989,990 جنيها.

 

كيا إكسيد موديل 2024 للبيع بحالة كسر الزيرو.. اعرف سعرها

تقدم شركة كيا عددا من الإصدارت داخل السوق المصري، ومنها النسخة "إكسيد"، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وظهرت هذه السيارة للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت حالة الزيرو بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 1000 كيلومتر.

 

مرسيدس C180 موديل 2023 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة مرسيدس C180 موديل 2023، للبيع على إحدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت، حيث تباع السيارة تحت مفهوم "كسر الزيرو"، بعد مسافة إجمالية قطعتها السيارة قدرها 3000 كيلومتر، بالاضافة إلى انتمائها للفئة SPORT، وتمتعها بحالة الفبريكا بالكامل.

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