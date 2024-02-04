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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب رينو لوجان 2018 "فبريكا" وبسعر مميز

رينو لوجان 2018
رينو لوجان 2018

حققت رينو لوجان شعبية كبيرة بالشارع المصري، كأحد اشهر السيارات الاقتصادية في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدمت هذه السيارة عبر اجيال متنوعة، باختلاف التصميم والتجهيزات الفنية والتقنية، ومنها موديل 2018.

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وظهرت احدى سيارات رينو لوجان موديل 2018، للبيع على الانترنت، عن طريق المنصات اللالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 125 ألف كيلومترا، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، مع اعادة تحديث للطلاء الخارجي تضمنت بعض الأجزاء الخارجية.

رينو لوجان 2018 

وتضم السيارة رينو لوجان 2018 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تجهيزات تتضمن، مشغل اسطوانات، مدخل AUX وUSB، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، ريموت تحكم، قفل مركزي، زجاج كهربائي، فرش جلد، مكيف هواء يدوي.

رينو لوجان 2018 

وزودت السيارة بإمكانية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 AIRBAGS بالناحية الأمامية، وعجلة قيادة باور ستيرنج.

رينو لوجان 2018 

وتأتي السيارة رينو لوجان 2018 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 نقلات، دفع أمامي، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة.

رينو لوجان 2018 

سعر السيارة رينو لوجان 2018 

 

تقدم السيارة رينو لوجان 2018 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، وبسعر يبلغ 450 ألف جنيه.

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