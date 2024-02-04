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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سيارة "VGV U70 Pro" الجديدة كليًا في مصر

السيارة VGV U70 Pro
السيارة VGV U70 Pro موديل 2024

استقبل السوق المصري النسخة VGV U70 Pro الجديدة كليًا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ذات الـ 7 مقاعد، ويتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 وتعد علامة VGV واحدة من ابرز الشركات الصينية حيث اسستها Chongqing في عام 1956، قبل أن تشتريها مجموعة سينو تراك عام 2018، لتصبح بعد ذلك تحت سينوتراك المملوكة للحكومة المركزية الصينية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وسعر السيارة VGV U70 Pro الجديدة كليًا بالسوق المصري

السيارة VGV U70 Pro موديل 2024

ابعاد السيارة VGV U70 Pro

  • الطول الكلي 4.825 مم.
  • العرض الكلي 1870 مم.
  • الارتفاع الكلي 1691 مم.
  • طول قاعدة العجلات الكلي 2800 مم.
السيارة VGV U70 Pro موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة VGV U70 Pro

تعتمد السيارة VGV U70 Pro على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا و215 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة، ودعمت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات.

السيارة VGV U70 Pro موديل 2024

وتضم السيارة VGV U70 Pro عدد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، مرايات كهربائية جانبية، قفل مركزي، ريموت تحكم، إنذار، زجاج كهربائي، اضاءة LED، شاشة ملونة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات.

السيارة VGV U70 Pro موديل 2024

كما تضم السيارة عجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء ثلاثي المناطق، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، كاميرا خلفية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بينما ترتكز على جنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

السيارة VGV U70 Pro موديل 2024

سعر السيارة VGV U70 Pro موديل 2024 في مصر

يبلغ سعر السيارة VGV U70 Pro نحو مليون و195 ألف جنيه. 

السيارة VGV U70 Pro موديل 2024
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