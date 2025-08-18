قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.. القاهرة والدوحة تتصديان للمشروع الإسرائيلي في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، تعكس الدور المصري المحوري في التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة والدوحة تمثلان جناحي التفاوض للدفاع عن القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضح صابر، أن هذه اللقاءات تأتي لتأكيد أهمية تنفيذ الحلول المطروحة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع الرفض القاطع لأي محاولات لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف رئيس نقابة البترول، أن تشديد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، ويمهد للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وهو الدور الذي تلتزم به مصر دومًا.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، مؤكدا أن المساعدات المصرية المقدمة إلى أهالي غزة مستمرة رغم ما تواجهه من معوقات وتحديات، وأن الدولة المصرية قيادة وشعبًا تقف بالمرصاد لكل محاولات عرقلة جهودها، حتى يبلغ سكان القطاع برّ الأمان بوقف آلة الحرب الدائرة.

وشدد عباس صابر على دعمه الكامل للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى، داعيًا جميع الدول المحبة للسلام إلى مساندة هذا الموقف، باعتباره الضمان الحقيقي لصون الحقوق الفلسطينية.

وأكد أن خارطة الطريق التي طرحها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة بعد وقف الحرب، تنبع من إيمان القيادة السياسية المصرية بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة، والتصدي لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني القضية الفلسطينية قطاع غزة وزير الخارجية القطري

