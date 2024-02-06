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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر كيا سبورتاج 2024 ونيسان صني "أعلى فئة".. وأرخص سيارة ياباني "زيرو"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2018 .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة بي واي دي موديل 2018، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تلك النسخة تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 90 ألف كيلومتر فقط، إلى جانب احتفاظها بحالة الفبريقا من الداخل.

 

السعر الرسمي لـ "كيا سبورتاج" 2024 في مصر .. وصلت كام؟

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري عبر 7 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و709.900 جنيه، حتى 2 مليون و189.900 جنيه، وذلك عن الفئة كاملة التجهيزات، وتعد هذه السيارة من اشهر الطرازات المطروحة في مصر، عن فئة السيارات الرياضية من عائلية الـ SUV.

 

نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو

تعتبر السيارة نيسان صني من ابرز الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، عن فئة السيدان ذات الـ 5 مقاعد، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية "نيسان"، وتقدم السيارة رسميًا عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تتراواح بين 695,400 جنيه و761,000 جنيه وفقًا لأحدث قائمة.

 

سوزوكي سياز موديل 2015 "أعلى فئة" .. بسعر مميز

تعتبر السيارة سوزوكي سياز من أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية، وذلك عن فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقها وحتى هذه اللحظة.

 

اركب نيسان تيدا موديل 2007 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

قدمت شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من الإصدارت داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "تيدا"، التي حققت شعبية كبيرة نظرا لنسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، وتجهيزاتها الفنية، بالاضافة إلى مساحتها الرحبة ومظهرها المميز.

 

أرخص سيارة يابانية موديل 2024 في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر، وذلك عن موديلات 2024 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ويتقدم السيارة داخل السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

مرسيدس GLC 300 موديل 2023 "كسر زيرو" .. بهذا السعر

يضم السوق المصري العديد من موديلات 2023، والتي تباع تحت مصطلح "كسر الزيرو"، ومنها النسخة مرسيدس GLC 300، حيث ظهرت للبيع على الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5.500 كيلومتر فقط.

 

الأكثر مبيعا من فئتها "ميتسوبيشي اكسابندر" في الصدارة .. وهذا سعرها الرسمي

تصدرت النسخة ميتسوبيشي اكسابندر قائمة مبيعات سيارات الـ MPV داخل السوق المصري في العام الماضي 2023، حسبما كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، حيث وصلت مبيعات تلك الفئة إلى 1.155 سيارة، منهم 841 سيارة من طراز إكسابندر، أي بنسبة استحواذ بلغت 72.8% من إجمالية بيعات فئة MPV.

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