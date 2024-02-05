نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو

تعتبر السيارة نيسان صني من ابرز الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، عن فئة السيدان ذات الـ 5 مقاعد، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية "نيسان"، وتقدم السيارة رسميًا عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تتراواح بين 695,400 جنيه و761,000 جنيه وفقًا لأحدث قائمة.

وظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، والنسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن فئة SUPER SALON الأعلى تجهيزًا، التي تضم عدد كبير من التجهيزات باختلاف الفئات الاخرى.

نيسان صني SUPER SALON موديل 2024

وتتمتع السيارة نيسان صني SUPER SALON موديل 2024، بمكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة ملونة تعمل باللمس، جنوط، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، عدادات ثنائية، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

نيسان صني SUPER SALON موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 على زر تشغيل وايقاف المحرك، 4 زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مسند خلفي، وسبويلر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم.

نيسان صني SUPER SALON موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 وسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى دعم الفرامل BA، مع نظام مانع السرقة إيموبليزر، سنتر لوك، انذار.

نيسان صني SUPER SALON موديل 2024

وزودت السيارة نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان صني SUPER SALON موديل 2024

سعر السيارة نيسان صني SUPER SALON موديل 2024

ظهرت السيارة نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر يبلغ مليون و80 ألف جنيه.