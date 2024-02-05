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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي سياز موديل 2015 "أعلى فئة" .. بسعر مميز

سوزوكي سياز موديل
سوزوكي سياز موديل 2015

تعتبر السيارة سوزوكي سياز من أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية، وذلك عن فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقها وحتى هذه اللحظة.

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وظهرت السيارة سوزوكي سياز موديل 2015 للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، للبيع تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 ألف كيلومتر.

سوزوكي سياز موديل 2015 

ومازالت السيارة سوزوكي سياز موديل 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات، حيث تضم جنوط رياضية، ومرايات كهربائية جانبية ضم، مدعومة بإشارات ضوئية.

سوزوكي سياز موديل 2015 

وتحتوي السيارة سوزوكي سياز موديل 2015 هلى مصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح اخرى ضباب، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وعدد 4 زجاج كهربائي لجميع النوافذ، إمكانية فتح حقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل.

سوزوكي سياز موديل 2015 

تضم السيارة سوزوكي سياز موديل 2015 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية أمامية للحماية، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي سياز موديل 2015 

ابعاد السيارة سوزوكي سياز

 

  • طول قاعدة العجلات 2650 مم.
  • طول كلي 4490 مم.
  • العرض الكلي 1730 مم.
  • ارتفاع السيارة الكلي 1475 مم.
  • الخلوص الارضي 145 مم.
  • سعة تخزين 495 لتر للحقيبة الخلفية.

 

سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2015 

 

تباع السيارة سوزوكي سياز موديل 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 430 ألف جنيه، بعد أن ظهرت بهذه الحالة عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت.

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