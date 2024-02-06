أخبار السيارات.. الفرق بين علبة التروس الأوتوماتيك والـCVT .. سعر الفاروميو ستلفيو 2024 الـ SUV الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلي أن الصانع الصيني يقدم الكثير من السيارات الجديدة المناسبة بالسوق المصري من ضمنها ام جى ZS موديل 2024 ، وتنتمي ZS لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ناقل الحركة الأوتوماتيك عبارة عن تطوير حديث لعلبة التروس العادية ليقوم بنقل الطاقة الناتجة من المحرك الي المحور الدوار بالعجلات، إما بالنسبة الي ناقل الحركة من فئة CVT فـ هو عبارة عن ناقل حركة مصنوع من بكرتين متصلتين بحزام مطاطي، وهو دائم التغير من الأول إلى الخامس بشكل لا يشعر به السائق .

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من طرازات الصانع الكوري موديل 2024 التي تم إتاحتها أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، وتوافره تلك الإصدارات الجديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، ورغم ذلك تم إتاحتها بالسوق المصري لتسهيل عملية الشراء على المواطنين .

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها ، ومن ضمن السيارات التي تواجدت بالسوق المصري رغم زيادة الأسعار الفاروميو ستلفيو موديل 2024 ، وتنتمي ستلفيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

السوق المصري للسيارات المستعملة يتواجد به عدد كبير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها والحصول عليها، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .