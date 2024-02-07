علامات تدل على تلف علبة التوجيه بـ السيارات

علبة التوجيه بالسيارات هي عبارة عن حلقة دائرية الشكل يتحكم السائق من خلالها باتجاه سير السيارة ، وتتكون علبة التوجيه من أذرع ربط ووصلت توجيه ، وأي خلل بـ علبة التوجيه تجعل السائق يفقد السيطرة علي السيارة خصوصا علي الطرق السريعة ، وذلك يؤدي الي تزايد فرص الحوادث .

علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات

- علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات :

علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات

1- سماع صوت غريب عند الدوران :

في حالة تلف علبة التوجيه بالسيارة يظهر صوت غريب عند تحريك عجلة القيادة سواء يمين أو يسار ، وبالتالي يجب فحص علبة التوجيه .

2- تحريك عجلة القيادة بصعوبة :

علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات

السيارات تتحرك بسهولة بفضل علبة توجيه السيارة ، ولكن اذا وجدت صعوبة في تحريك عجلة القيادة ، فذلك يدل علي وجود تلف بـ مضخة الهيدروليك أو بـ أجزاء نظام التوجيه.

3- انزلاق السيارة عند القيادة :

علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات

اذا ظهر عطل بـ علبة التوجيه فذلك يؤدي الي انزلاق السيارة عند تحركها، وذلك بسبب فشل علبة التوجيه في نقل القوة، وذلك يؤثر على ثبات السيارة على الطريق.

4- زيادة سائل علبة الدركسيون :

علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات

عند ارتفاع مستوى السائل في علبة الدركسيون، فذلك يدل علي وجود تسرب في نظام التوجيه.