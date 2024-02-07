علامات تدل على تلف علبة التوجيه بـ السيارات

علبة التوجيه بالسيارات هي عبارة عن حلقة دائرية الشكل يتحكم السائق من خلالها باتجاه سير السيارة ، وتتكون علبة التوجيه من أذرع ربط ووصلت توجيه ، وأي خلل بـ علبة التوجيه تجعل السائق يفقد السيطرة علي السيارة خصوصا علي الطرق السريعة ، وذلك يؤدي الي تزايد فرص الحوادث .
- علامات تدل علي تلف علبة التوجيه بـ السيارات :
1- سماع صوت غريب عند الدوران :
في حالة تلف علبة التوجيه بالسيارة يظهر صوت غريب عند تحريك عجلة القيادة سواء يمين أو يسار ، وبالتالي يجب فحص علبة التوجيه .
2- تحريك عجلة القيادة بصعوبة :
السيارات تتحرك بسهولة بفضل علبة توجيه السيارة ، ولكن اذا وجدت صعوبة في تحريك عجلة القيادة ، فذلك يدل علي وجود تلف بـ مضخة الهيدروليك أو بـ أجزاء نظام التوجيه.
3- انزلاق السيارة عند القيادة :
اذا ظهر عطل بـ علبة التوجيه فذلك يؤدي الي انزلاق السيارة عند تحركها، وذلك بسبب فشل علبة التوجيه في نقل القوة، وذلك يؤثر على ثبات السيارة على الطريق.
4- زيادة سائل علبة الدركسيون :
عند ارتفاع مستوى السائل في علبة الدركسيون، فذلك يدل علي وجود تسرب في نظام التوجيه.