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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يشارك بمؤتمر «أخبار اليوم».. ويشيد بدور الإعلام في إبراز جهود التنمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم أثناء حضوره مؤتمر أخبار اليوم

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان “الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات”.

جاء ذلك بحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والهجرة وشئون المصرين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين.

وقد أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وتنظيمه وأهدافه، والذي يهدف لطرح جميع وجهات النظر، وإجراء حوار مثمر وبناء حول سبل مواجهة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات لا تغيب عنها سبل تطوير المنظومة التعليمية التي تبذل فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات في الدولة.

كما أشاد الدكتور رضا حجازي بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريا في إبراز جميع الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

وقد تضمنت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي  4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.

وركزت جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية.

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