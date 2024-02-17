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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بالأسماء.. منطوق الحكم على شركاء الهارب محمد علي في قضية الجوكر

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حكمها في إعادة محاكمة 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر.. وعاقبت المحكمة متهم بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 متهما في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب.

الجوكر.. أحكام بالسجن لـ17 متهما وبراءة 16 من شركاء الهارب محمد علي

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نص منطوق الحكم في قضية الجوكر

وجاء منطوق الحكم في قضية الجوكر بمعاقبة حسن هانى حسن النجار بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة على خميس محمد على ومحمد البطل عبد العظيم السيد ومحمد محمود عثمان سيد بالسجن 5 سنوات ومعاقبة محمد سيد توفيق فرج وأحمد وهب الله محمد حسن ومحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادى ومحمود ياسر محمود محمد ومحمد عصام على الجيوشى وعبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربى ومصطفى ماهر أمين حسن وعبد الرحمن محمد عبد المعطى أحمد ومصطفى إدريس نبوى وهشام عزت حسنى أحمد ومحمود عوض أحمد سيد ومحمد عبد الحميد محمد على ومعتز أحمد مصطفى أحمد بالسجن 3 سنوات وبراءة 16 آخرين وإدارج المحكوم عليه حسن هانى حسن النجار على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضى بها لكل منهم.

صدر الحكم في قضية الجوكر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت التحقيقات في قضية الجوكر 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات في قضية الجوكر قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

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