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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور … مدير تعليم مطروح: إزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار بالمدارس قبل استئناف الدراسة غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعة دمنهور، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، بحضور الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات

 

وزير التعليم يشارك بمؤتمر «أخبار اليوم».. ويشيد بدور الإعلام في إبراز جهود التنمية

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان “الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات”.

 


خبير يوضح جهود الجامعات المصرية في دعم الطلاب ذوي الإعاقة

أشاد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بالجهود المستمرة التي تبذلها مراكز ذوي الهمم بالجامعات الحكومية في مصر لتعزيز الوعي بحقوق هؤلاء الطلاب، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التميز والتحصيل العلمي. 

 


المعهد القومي للأورام يفتتح جناحا جديدا يضم جهازًا للعلاج بنظام التتبع

استحدث المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير منشآتها الطبية وزيادة السعة الاستيعابية لمستشفياتها، واستمرارًا لسلسة الإنجازات المُستمرة التي تُحققها في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية كأحد المشروعات الكُبرى التي تنفذها وفق أحدث الوسائل والنُظم وبما يُحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

 


" مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع"..ندوة بـ طب الإسكندرية

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان" مخاطر الإدمان وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع"، وذلك بحضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء الأقسام، وممثلي المجتمع المدني ،وطلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية.

 

مدير تعليم مطروح: إزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار بالمدارس قبل استئناف الدراسة غدا

وجه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

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