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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يكتسح برينتفورد برباعية ويحكم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي

صدى البلد

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز برباعية مقابل هدف علي فريق برينتفورد.

وسجل الهدف الأول داروين نونيز هدف التقدم في الدقيقة 35.

وعاد ماك أليستر وسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 55 من اللقاء بعد صناعة من محمد صلاح، الذي شارك كبديل مع نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 68 نجح محمد صلاح في احراز هدف بعد عودته من الإصابة التي لحقت بها بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وجاء الهدف من كرة طويلة أرسلها كيليهر على رأس جاكبو يمررها بالرأس تصل عند محمد صلاح يستلمها قبل أن يقطعها المدافع وينطلق ثم يسددها أرضية بيسراه مرت على يسار حارس برينتفورد إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 86 سجل كودي جاكبو الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من دياز.

وسجل هدف برينتفورد الوحيد، إيفان توني في الدقيقة 75, بعدما استلم كرة خلف خط  دفاع ليفربول لينفرد بالمرمي مسجلا الهدف الوحيد لفريق.

 

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 57 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 في جدول الترتيب

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