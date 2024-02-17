المدينة الطبية بجامعة عين شمس.. صرح صحي بمواصفات عالمية وسباق مع الزمن لإنهاء المشروع.. وتقديم خدمات متميزة لـ 2 مليون مريض سنويا

جامعة عين شمس نواصل ليل نهار للانتهاء من المدينة الطبية لتقديم خدمة متميزة لاكثر من 2 مليون مريض سنويا..زيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30 %



تعمل جامعة عين شمس ليل نهار علي إنهاء مشروع المدينة الطبية الذي يهدف لتقديم خدمات طبية متميزة للمصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

قال الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، إن المدينة الطبية لجامعة عين شمس صرح طبي عالمي بمواصفات عالمية، مشيرا إلى أن أبرز المشروعات التي تعمل عليها إدارة الجامعة الجديدة هي المدينة الطبية لجامعة عين شمس والتي تخدم 2 مليون مواطن بمحافظة القاهرة.



أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أن مشروع المدينة الطبية يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.



وأوضح الدكتور محمد ضياء، أن الجامعة تعمل على مواصلة ما فعلته الإدارة السابقة في الانتهاء من المنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة داخل الجامعة صديقة للبيئة وخضراء.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن المدينة الطبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة التي تواصل الجامعة العمل عليها داخل المدينة الطبية وهناك تنسيق دائم مع إدارة المستشفيات فيما يخص العمل بالمدينة، مؤكدا أن افتتاح المدينة الطبية سيكون نهاية 2024.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن تطوير المدينة الطبية يتضمن حديقة ملحقة بالمدينة الطبية ومخطط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة ، وكذلك المراعاه فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالانشطة الرياضية، وزيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30 % بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع ، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.

وكشف الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس،في شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية، كذلك المراعاه في التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى وملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالانشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء إلى 30 % بالإضافة إلى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.

وأوضح، أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعًا، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلي، وحديقة عرب المحمدي أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش، وكما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة الطبية.

كما تتضمن المدينة الطبية، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإکلینیکي، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.



وعن ابرز مشروعات المدينة الطبية هو مبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من ٧ أدوار والذي يشمل 8 غرف عمليات و150 سرير داخلي و60 سرير رعاية من ضمنهم 20سرير رعاية سموم، وبالإضافة إلى دور إداري وأكاديمى وقاعات محاضرات وقسم للإشعة مزود بجهازين آشعة مقطعية.



أبرز المعلومات حول عمليات

التطوير بالمدينة الطبية كالتالي:

1- تتضمن المدينة الطبية مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإکلینیکي، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

2- المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعاً مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

3- فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات طريق محطة المترو للتيسير على الجميع.

4- إنشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدي.

5- إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة.

6- تأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين.

7- يجرى الانتهاء من أعمال الوجهات.

8- مبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من ٧ أدوار يشمل ٨ غرف عمليات و١٥٠ سرير داخلي و٦٠ سرير رعاية من ضمنهم ٢٠ سرير رعاية سموم.

9- دور إداري وأكاديمي وقاعات محاضرات.

10- وقسم للأشعة مزود بجهاز أشعة مقطعية.

11- إنشاء ملاعب متطورة ملعب خماسى وملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية.

12- رفع نسبة المساحات الخضراء إلى 30%.

13- إنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية.