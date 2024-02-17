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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين عن انطلاق مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية: تخفف الأعباء على المواطنين

صدى البلد

رصدت جبهة شباب الصحفيين الإقبال الكبير من المواطنين في ثاني أيام المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية  وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق تصل إلى 40% .
 

وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت :في البداية رصدنا فرحة المواطنين في مختلف المحافظات بتوفر كل ما تحتاجة الأسرة في مكان واحد حيث أعربوا عن شكرهم الكبير إلي الرئيس السيسي الذي يؤكد دائما أنة ينحاز إلي رجل الشارع البسيط ويحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين كما وجهوا الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في المشاركة المجتمعية ومساعدة الشعب المصري في تلبية كل احتياجاتهم في الشهر الكريم انطلاقاً من الدور الوطني للوزارة في تقديم اوجة الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .


وأضاف طواله: تحدثنا مع عدد من رواد المبادرة الذين أكدوا على إن توجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والشوادر والمعارض المشاركه في المبادرة لأول مرة بمثابة ضربة قوية وموجعة لمن يرفعون الأسعار ورسالة وطنية هامة تؤكد على إن الدولة المصرية تدعم وتساند المواطن وانة في مقدمة أولويات أجندة صانع القرار حيث وصلت إلي 2148 ..2031 منفذ و6معارض رئيسية و44معرض فرعي و67 شادر في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى منظومة "أمان"التابعة للوزارة والتي توفر سلع غذائية وغير الغذائية من خلال 1026 منفذا ثابتاً ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية .


وأشار رئيس الجبهة إلي إن المواطنين أكدوا على جودة المنتجات المتواجدة في المبادرة وسعرها المنخفض وخاصة اللحوم والمكرونة والزيت والأرز والسمن  مؤكدين أيضا على ثقتهم الكبيرة في الدولة وإنها لن تتركهم أن يقعوا فريسة لجشع التجار.

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