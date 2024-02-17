لتتبع شحنات المخدرات.. إنشاء خلية اتصال بين 4 دول عربية

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن تأسيس "خلية اتصال مشتركة" مع سوريا والعراق ولبنان، لتتبع شحنات المخدرات من مصدرها إلى وجهتها النهائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وضم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراءه العراقي عبد الأمير الشمري واللبناني بسام مولوي والسوري محمد خالد الرحمون.

وقال الفراية إنه "تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان، فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات، وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية، لمواجهة آفة المخدرات".

وأضاف أن "خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات، ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة، والتسليم المراقب، وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية".

وأكد الوزير الأردني أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على “وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات”، لافتًا إلى أن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة".

وأشار إلى أن "الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة"، موضحًا أن الوزراء "اتفقوا على أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها".