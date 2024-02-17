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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الهندي يدعو دول الغرب لإبداء اعجابها بذكاء بلاده.. لهذا السبب

وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، إن استمرار بلاده في التعاون مع روسيا في مشتريات الغاز والأسلحة يجب ألا يشكل مشكلة بالنسبة للحلفاء الغربيين، مضيفاً وهو ينظر إلى بلينكن الذي كان يجلس أمامه مبتسماً: "يجب أن تعجبوا بذكائنا؛ لأننا نملك هذه الخيارات، وليس انتقادنا".

وذكر جايشانكار، أن هذه الخيارات "لا يجب أن تشكل مشكلة مع الغرب، على غرار الولايات المتحدة وألمانيا، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين الدول، على غرار العلاقات الألمانية الأميركية. وقال إنه رغم وجود الهند في أقصى الشرق، إلا أن لها علاقات وثيقة مع الغرب.

واعتبر بلينكن أن الولايات المتحدة والهند يعملان سوياً في العديد من القضايا والتحالفات، على غرار تحالف "إكواس" ومجموعة العشرين، معتبراً أن بلاده لا تحاول أن تفرض وجهة نظر معينة على حلفائها.

وشدد على أن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن قوية ومتينة وهناك اتصالات مشتركة في عدد من الملفات.

الخارجية الهندي الولايات المتحدة الولايات المتحدة والمانيا سوبرامانيام جايشانكار

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