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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات ترامب.. إعلان مهم من بايدن بشأن المادة 5 من معاهدة الناتو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لن يتخلى عن المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

أضاف بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" أن واشنطن ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو.

وبموجب المادة الخامسة من معاهدة تأسيس الحلف، فإنّ أي هجوم على أي من دوله الأعضاء يعتبر هجومًا على الحلف بأسره ويستدعي ردّ فعل مشتركًا منه.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.

وأثارت تصريحاته غضبا واستياء في أوروبا وداخل التكتل الدفاعي، واصفين ما قاله بأنه متهور بشأن أمن الناتو.

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