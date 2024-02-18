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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن موضوعات وقف محمد شوقي الفنجري لعام 2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بكلية الآداب جامعة القاهرة مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2024.

وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة، أن مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2024 وذلك في أي من الموضوعين الآتيين :-
• مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات .
• جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي .

وأشارت إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للفائزين، ويشترط في البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخري.

جامعة القاهرة

استحدث المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي أبو سمرة عميد المعهد، جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي، والذي سوف يفتتحه د. محمد الخشت يوم الاثنين القادم الموافق 19 فبراير، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير منشآتها الطبية وزيادة السعة الاستيعابية لمستشفياتها، واستمرارًا لسلسة الإنجازات المُستمرة التي تُحققها في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية كأحد المشروعات الكُبرى التي تنفذها وفق أحدث الوسائل والنُظم وبما يُحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال محمد الخشت، إن جناح العلاج الإشعاعي تم إنشاؤه وفق أحدث الوسائل والنُظم وطبقًا للمعايير الطبية العالمية، ويتضمن العديد من الأجهزة والوحدات الطبية، وأهمها جهاز معجل خطي ثنائي الطاقة بأشعة  X وخماسي الطاقة إلكترونات والذي يُعد من أحدث الأجهزة العلاجية فى العالم حيث يُتيح عمل 20 ألف جلسة إشعاع سنويًا بما يُمكن المعهد من علاج نحو ألف مريض أورام سنويًا، كما يتضمن الجناح غرفة للتحكم في الجهاز بواسطة الأطباء والفيزيائيين والفنيين، وغرفة مجهزة لاستقبال وانتظار المرضى.

وأشار محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المعهد القومي للأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها إعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل، والانتهاء من المستشفى الجنوبي للمعهد القومي للأورام وتطويره ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد والذي تم اعتماده كمستشفى خضراء بتقييم من المستوى الذهبي، بما يساهم في دعم الخدمة العلاجية لمرضى الأورام في مصر ويقلل من قوائم انتظار المرضى.

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