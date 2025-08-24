التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات

يستعد طلاب الثانوية العامة لـ المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد غد الثلاثاء حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 خلال ساعات، وذلك بحد أدنى 5%.

ونستعرض في السطور التالية رابط تنسيق المرحلة الثالثة ، وخطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة، و الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثالثة :

205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

تنسيق المرحلة الثالثة

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً .

يتيح رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لهم مرونة إدخال رغباتهم في أي وقت عبر الحاسب الشخصي، هذا بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي المنتشرة بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب يومياً من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، وذلك لضمان إدخال الرغبات بدقة وأمان طوال فترة التسجيل.

خطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2025

1- الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

يجب إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

2-الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

3-الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية

يجب التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة

4-الخطوة الرابعة: إدخال/ تعديل قائمة الرغبات

يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن).

وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

5-الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا .

ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

6-الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.

تنسيق المرحلة الثالثة

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة 2025

كليات أدبي في المرحلة الثالثة

الآداب (انتساب)

التربية الرياضية

الحقوق (انتساب)

دار العلوم (انتساب)

التربية النوعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

نظم المعلومات

الاقتصاد المنزلي

التربية الموسيقية

الزراعة

إلى جانب عدد من المعاهد في تخصصات مختلفة.

كليات علمي المرحلة الثالثة

كما أن طلاب الشعبة العلمية تتاح لهم أماكن شاغرة بعدد من الكليات والمعاهد، أبرزها:

المعاهد في مختلف التخصصات

الآداب (انتساب)

التربية الرياضية

تربية الطفولة

الحقوق (انتساب)

دار العلوم (انتساب)

التربية النوعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

السياحة والفنادق

الزراعة

ولمشاهدة قائمة الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة كاملة

1- علمي نظام حديث اضغط هنا

2- أدبي نظام حديث اضغط هنا

3- أدبي نظام قديم اضغط هنا