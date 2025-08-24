قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط
دعاء قضاء الدين .. بـ 15 كلمة يسدده الله عنك ولو كان بحجم جبل
حقيقة مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة في تدريبات الأهلي
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة
انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة
أخبار البلد

التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025
انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025
رشا عوني

يستعد طلاب الثانوية العامة لـ المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد غد الثلاثاء حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 خلال ساعات، وذلك بحد أدنى 5%. 

ونستعرض في السطور التالية رابط تنسيق المرحلة الثالثة ، وخطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة، و الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة. 

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثالثة :

  • 205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).
  • 160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).
تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. موعد فتح تسجيل طلاب الثانوية العامة إلكترونيًا - محتوى بلس
تنسيق المرحلة الثالثة

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

 

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً . 

يتيح رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة  لهم مرونة إدخال رغباتهم في أي وقت عبر الحاسب الشخصي، هذا بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي المنتشرة بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب يومياً من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، وذلك لضمان إدخال الرغبات بدقة وأمان طوال فترة التسجيل.

خطوات تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2025

1- الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

 يجب إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

2-الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

3-الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية

 يجب التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

تنسيق المرحلة الثالثة.. أماكن شاغرة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان | اخبار | المواطن المصري
تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة

4-الخطوة الرابعة: إدخال/ تعديل قائمة الرغبات

 يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

 في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). 

وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

5-الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا .

ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

6-الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة (رابط)
تنسيق المرحلة الثالثة

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة 2025

كليات أدبي في المرحلة الثالثة

الآداب (انتساب)

 التربية الرياضية

 الحقوق (انتساب)

دار العلوم (انتساب)

 التربية النوعية

 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

نظم المعلومات

 الاقتصاد المنزلي

 التربية الموسيقية

 الزراعة

إلى جانب عدد من المعاهد في تخصصات مختلفة.

كليات علمي المرحلة الثالثة

كما أن طلاب الشعبة العلمية تتاح لهم أماكن شاغرة بعدد من الكليات والمعاهد، أبرزها:

 المعاهد في مختلف التخصصات

 الآداب (انتساب)

 التربية الرياضية

تربية الطفولة

 الحقوق (انتساب)

 دار العلوم (انتساب)

 التربية النوعية

 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

السياحة والفنادق

الزراعة

ولمشاهدة قائمة الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة كاملة 

1-  علمي نظام حديث اضغط هنا 

2- أدبي  نظام حديث اضغط هنا 
3- أدبي  نظام قديم اضغط هنا 

تنسيق المرحلة الثالثة كليات المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة موعد تنسيق المرحلة الثالثة رابط تسجيل المرحلة الثالثة

صورة من اللقاء
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
