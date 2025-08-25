قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تقصف صنعاء.. 4 قتلى وعشرات الجرحى في تصعيد جديد مع الحوثيين
البلوجر نرمين طارق من إطلالات الساحل لـ بوكس الآداب
أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة في دونباس وسط أعنف معارك مع القوات الروسية
والد عائشة ضحية التلاعب برغبات التنسيق: قررت أتنازل علشان الانتقام مش حل
الإسماعيلي: نعاني بسبب عدم وجود مساعدات.. ونثق في نجاح تجربة الشباب
فيفا يمنح غزل المحلة حقوق رعاية إمام عاشور
ميدو: أطالب إدارة الزمالك بحجب رقم 10
تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025
سعر أقل عيار ذهب اليوم 25-8-2025
أضرار تخزين الثوم في الفريزر.. احذر التسمم الغذائي
برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاء
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بصحراوي قنا
حوادث

إيقاف تنفيذ حكم حبس المتهم بالتعدي على لاعب الأهلي السابق

كتب محمد عبدالله :

قررت المحكمة المختصة إيقاف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد المتهم في واقعة التعدي على أحمد عادل لاعب الأهلي السابق في واقعة مشاجرة بالساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن  محكمة الجنايات أصدرت حكما بحبس المتهم 6 أشهر وقضت بحبس أحمد عادل لاعب الأهلي السابق غيابيًا لمدة 3 سنوات بعد إدانته بالتعدي وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافسة الآداب العامة. 

وتلقت الجهات الأمنية العديد من البلاغات ضد البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات وصور تحرض علي الفجور وتهدم القيم الأسرية. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وعثر بحوزتها علي مبالغ نقدية بعملات أجنبية وعربية ومصرية وتم التحفظ علي سيارتها 

كما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

لاعب الأهلي السابق أحمد عادل حبس احمد عادل ضرب احمد عادل التعدي على احمد عادل

