بايدن لـ زيلينسكي: ملتزمون بمواصلة دعم كييف

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية اليوم السبت الوضع الحالي في ساحة المعركة.

كشف البيت الأبيض أن بايدن أكد للرئيس الأوكراني التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم كييف.

فيما قال زيلينسكي في منشور على تطبيق "تيليجرام" إنه اتفق مع بايدن على الحفاظ على الاتصال قبل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

أضاف زيلينسكي: "أثناء وجودي في ميونخ، أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس جو بايدن. ناقشنا الوضع الحالي على الخطوط الأمامية. وأنا ممتن للحصول على الدعم الكامل من الرئيس بايدن. وأعتقد أيضا أن الكونجرس الأمريكي سيتخذ قرارا حكيما".

أضاف أن دعم أوكرانيا يعني دعم الديمقراطية والحرية.

قال زيلينسكي: "علينا معًا حماية هذه القيم. لقد اتفقنا على البقاء على اتصال مع اقتراب العدوان الروسي على أوكرانيا من مرور عامين".