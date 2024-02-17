د.عبدالمنعم سعيد: الاجتياح البري لرفح يؤدي إلى مجزرة بين المدنيين

قال الدكتور عبد المنعم سعيد،عضو مجلس الشيوخ، أن سيناريو التهجير قائم وتتحدى إسرائيل العالم وتجتاح رفح الفلسطينية.

أضاف "سعيد"، خلال لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن إسرائيل تحدثت عن سيناريو اجتياح رفح والعملية العسكرية هناك منذ 10 أيام ويعتقد أن إسرائيل تحاول التأثير في المفاوضات الجارية الخاصة بالهدنة، نظرًا لوجود فارق بين الموقف الإسرائيلي وحماس ويستمر الضغط.

وتابع: أن العالم وامريكا يضغط على إسرائيل وتل أبيب لم تنفذ هذا التهديد باجتياح رفح وفي حال الاجتياح ستحدث مجزرة كبيرة.

مناطق آمنة في الوسط

ولفت إلى أن اسرائيل تتحدث عن نقل الفلسطينيين إلى مناطق آمنة في الوسط ومازال هناك نافذة للاحتمالات الأفضل من الاستمرار في المجزرة الكبيرة والمفاوضات الجارية بشأن الهدنة.

ونوه بأن عدم إتمام صفقة الهدنة وتبادل الأسرى لم تنفذ إلى الآن بسبب وجود خلاف حول عدد من النقاط وهناك مشروع جهزته مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حول عقد هدنة طويلة نسبيًا وتستمر 45 يوم على أساس أن يكون هناك تبادل الأسرى كبير نسبيًا، وبعد عرض هذه الصفقة على حماس لم ترفضها ولكن قدم مقترحات لتطويل أمد الهدنة وتبادل الأسرى.