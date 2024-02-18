إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية جديدة في الذكاء الاصطناعي

يُنظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة الورشة التدريبية في "استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الخاص بقضايا المرأة والمجتمع".

تحتوى الورشة التدريبية على :

- مقدمة عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الإعلام

- أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى ( النصوص- الصور - الفيديو - الملفات الصوتية)

- استخدام بوتات البحث في إنتاج محتوى خاص بالمرأة ( ChatGpt- Bing- Bard)

كما أوضح مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام الورشة التدريبية علي مدار يوم واحد لمدة ثلاث ساعات يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 من الساعة 1 لـ 4 عصراً ، كما تحصل بنهاية الورشة علي شهادة معتمدة من المركز .

للحجز والاستفسار الانضمام إلى اللينك التالي:

https://chat.whatsapp.com/Cje5hvZJqeQFzbYlOkGBFw