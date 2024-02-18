منعا للغش.. علامات تظهر على الدجاج الفاسد

عندما يكون الدجاج فاسدًا ، قد تظهر عليه عدة علامات تشير إلى عدم صلاحيته للاستهلاك، إليك بعض العلامات المشتركة للدجاج الفاسد، كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال.

علامات الدجاج الفاسد

رائحة غير طبيعية: يمكن أن يصدر الدجاج الفاسد رائحة كريهة وفاسدة، إذا شممت رائحة غريبة أو كريهة تفوح من الدجاج، فقد يكون غير صالح للاستهلاك.

تغير لون اللحم: قد يلاحظ تغيرًا في لون اللحم، حيث يمكن أن يصبح باهتًا أو متغيرًا إلى اللون الرمادي أو الأخضر، يجب أن يكون لون الدجاج الطازج والصالح للاستهلاك ورديًا.

تغير في الملمس: قد يصبح الدجاج الفاسد لزجًا أو رطبًا بشكل غير طبيعي، إذا لاحظت تغيرًا في الملمس، مثل اللزوجة أو الرطوبة المفرطة، فقد يكون الدجاج غير صحي.

تكون بقع أو عفن: إذا لاحظت وجود بقع متعفنة أو نمو عفن على الدجاج، فيجب تجنب استهلاكه، قد يشير ذلك إلى تدهور الدجاج وفساده.

تغير في الطعم: إذا كان لدى الدجاج طعم غير طبيعي أو مر، فقد يكون فاسدًا، ينبغي أن يكون الدجاج الطازج له طعم نقي ومميز.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على الدجاج، يُنصح بعدم استهلاكه والتخلص منه بشكل آمن، يجب دائمًا أن تتبع إرشادات السلامة الغذائية وتحفظ الدجاج الطازج في الثلاجة وتتجنب استهلاك الدجاج المشبوه أو الفاسد للحفاظ على صحتك.