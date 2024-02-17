عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: يجب تطوير دور بنك التنمية الصناعية.. ومعرفة تحديات استراتيجية إنتاج السيارات

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلب المناقشة المقرر مناقشته بمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وشدد، في بيان له، على أنه لا بد من وضع رؤية وروشتة كاملة تتفاعل مع إشكاليات ذلك القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة وتلعب دورا فاعلا في دعم سلاسل الإمداد العالمية.

وطالب "اللمعي"، بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي.

كما أكد ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة، ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر، وعلى رأسها “سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس”؛ لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة، بما يساعد على مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، رغم توافر المقومات التنافسية لتعظيمها، مطالباً بالوقوف على مشكلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والوصول لحوافز المرتبطة بالإنتاج.

ونوه بأن تطوير المنظومة الصناعية، يتطلب النظر لاحتياجات المستثمر الأجنبي، والتي دائما ما تبحث عن مقومات الدولة، وعن توافر المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته، والصناعات الصغيرة المرتبطة بالمشروع الذي يستهدف إقامته.

وقال "اللمعي"، إن جاهزية تلك العناصر لكل صناعة واعدة ذات أولوية سيسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والنهوض بالقطاع لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، لاسيما أن 56 % ؜من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، لذلك لابد من الاهتمام بتصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، بما يضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.

كما شدد النائب عادل اللمعي، على أهمية وجود دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات الآونة الأخيرة ومنها تركيا ودول مجموعة بريكس لتلبية متطلبات الأسواق.

مجلس الشيوخ الحكومة الصناعة المصرية التصدير الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟

جمال علام: أزماتي مع حسام حسن شائعات.. والتوأم دائما على رأس المرشحين

السكر بـ 27.. صدى البلد تجري جولة داخل معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

رجل يحمل أخطر أفعى في العالم فوق رأسه.. شاهد

فيديو

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

مقطع فيديو لشاب يوثق أثر يدي جده على المصحف.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ