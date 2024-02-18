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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشأن الأمريكى: حالة بايدن الذهنية مثيرة للشفقة

بايدن
بايدن

أكد الدكتور مايكل مورجن، الخبير في الشأن الأمريكي، أنه تم عرض إجراء اختبار خرف للرئيس الأمريكي جو بايدن في سؤال أمام البيت الأبيض في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، منوها بأنه تم الرفض من قبل البيت الأبيض وأكد أن الرئيس بايدن لن يخضع لهذا الاختبار.

وأضاف "مايكل"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك العديد من المحاولات لعدم تنفيذ هذا الاختبار الذهني للرئيس الأمريكي وكان هناك دعوات من طبيب البيت الأبيض لإجراء هذا الاختبارات على بايدن من العام الماضي، مؤكدا أن الجميع يعي المشكلة التي يمر بها بايدن ويتم تمرير العديد من خلال استغلال لخرف بايدن.

مثير للشفقة

وأوضح الخبير في الشؤون الأمريكية، أن الوضع الحالي للرئيس الأمريكي مثير للشفقة وليس السخرية أو الشماتة، مشددا على أنه لن يجبر أحد بايدن للخوض لهذا الاختبار إلا بطلب من الطبيب المعالج له في البيت الأبيض، منوها بأن هناك رفض كامل للخضوع لهذا الاختبار.

البيت الأبيض الأمريكي جو بايدن الشأن الأمريكي القاهرة والناس

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