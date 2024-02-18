الخداع الاستراتيجي| خطة مصرية يتم تدريسها في كل مكان بالعالم.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن لحظة العبور في 6 أكتوبر من اللحظات الصادقة الواضحة في التاريخ المصري، موضحا أن هناك خطة مصرية يتم تدريسها في كل مكان بالعالم وهي الخداع الاستراتيجي، عندما كان بيننا وبين إسرائيل أمتار.

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الفكرة تكمن في جعل العدو يشعر أنه آمن تمامًا ولا يشعر بقلق من عبورك، ثم تحدث المفاجأة والضربة والهزيمة ويرتفع العلم على ضفة قناة السويس، وتعبر القوات المصرية بإذن الله واسم الله أكبر.

وأضاف "عمرو أديب" أن الجيش المصري على مدار 50 عامًا شهد تطورًا رهيبًا، وقفزات في نوعية السلاح بالقوات الجوية والبحرية والمشاة والمدرعات.



وأوضح "عمرو أديب" أن الجيش استطاع العبور بالعزيمة والشجاعة والإيمان والله أكبر مسلمين ومسيحيين، عتادهم إيمان وقوة وجهاد والجيش المصري معجزة في حد ذاته واستطاع أن يواجه قوات العدو.