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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر الثلاثاء المقبل

الغرفه التجارية
الغرفه التجارية

أعلنت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة دمياط، عن إقامة مؤتمر أهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة.

يأتى مؤتمر "التوعية بأهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة" برعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة البيئة.

من المقرر أن يقام المؤتمر بعد غد الثلاثاء بمقر الهيئة الرئيسي بصلاح سالم.

من جانبه صرح الدكتور محمد العرابي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بأن المؤتمر يهدف المؤتمر إلى توعية الشركات بأهمية الاستثمار البيئي وكيفية تعزيز الاستدامة البيئية والتمويل المناخي وشهادات الكربون.

وأشار العرابي،  إلى أنه سوف يحاضر في تلك الندوة خبراء من وزارة البيئة وسيكون بمثابة فرصة كبيرة للتوعية بأهمية الاستثمار البيئي.


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