مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤ وحتي الخميس الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٤ وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:



الزرقا - سيف الدين وذلك يوم الأحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤

الوسطاني - الركابية وذلك يوم الأحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤

الزرقا - سوق الزرقا وذلك يوم الأثنين الموافق ١٩-٢-٢٠٢٤

الوسطاني - كفر الغاب وذلك يوم الأثنين الموافق ١٩-٢-٢٠٢٤

الروضة - أمام الموقف وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠-٢-٢٠٢٤

كفر سعد - كفر المنازلة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠-٢-٢٠٢٤

الخياطة - مجمع الخياطة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢١-٢-٢٠٢٤

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢١-٢-٢٠٢٤

دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٤

كفر سعد - الإسماعيلية وذلك يوم الخميس الموافق ٢٢-٢-٢٠٢٤

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.