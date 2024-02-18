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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

تخفيضات تصل 30%| استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان.. تفاصيل

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024، والتي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن الاستعدادات لشهر رمضان 2024، بهدف توفير كل السلع للمواطنين بتخفيضات مناسبة.

تخفيضات تصل لــ30%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25% لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن هناك تنسيقًا تامًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه رسائل طمأنة للشعب المصري بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال علي المصيلحي، في تصريحات إعلامية: "السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 4 شهور بعد رمضان".

وأضاف علي المصيلحي: "التجار والشركات يرغبون في بيع منتجاتهم في معارض أهلًا رمضان  ويتم تخفيض الأسعار من 10 لـ25%".

وتابع وزير التموين: "لازم نبعث رسائل طمأنة للمواطن المصري بشأن توافر السلع في أهلًا رمضان".

واستطرد: "الكثير من السلاسل التجارية تشارك في مبادرة أهلًا رمضان".

التخفيف عن المواطنين

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في اتخاذ عدد من الإجراءات لخفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتشهد الفترة الحالية تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.

وكشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال تصريحات إعلامية، أن هناك متابعة وحرص من الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطن، مضيفا أن الرئيس السيسي يعمل باستمرار لصالح المواطنين، كي يكون المواطن في أفضل حال.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطبيق القرارات الاجتماعية اعتبارا من بداية مارس، مضيفا أن الرئيس وجه بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع والتصدي لأي تلاعب في الأسعار بالأسواق.

واختتم أن الدولة تولي أهمية للإنتاج المحلي وتوطين الصناعات والتخفيف عن المواطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن وهذه أولوياته التي يعمل من أجله.

كما تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال  (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .

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