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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين: حسام حسن يستحق تدريب المنتخب.. وفيتوريا سبب وداع أمم أفريقيا

صدى البلد

حمل ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مسئولية المستوى الباهت الذي قدمه الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ربيع ياسين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن البرتغالي روي فيتوريا هو السبب الأول وراء توديع المنتخب بطولة أمم أفريقيا مبكرا، ويكفي أن المنتخب الوطني فشل في تحقيق أى انتصار في دور المجموعات رغم امتلاكنا كوكبة من النجوم.

وأضاف ربيع ياسين: "حسام حسن يدرك قيمة منتخب مصر، وكان يجب أن يحصل على هذه الفرصة، وهناك دور كبير على حسام حسن لإعادة الروح وعقلية المكسب للاعبي المنتخب".

وتابع: "منتخب مصر سيتأهل لكاس العالم المقبلة، ومحمد صلاح متواضع، وما المانع في وجود حارس شخصي له؟ هذا يحدث مع ليونيل ميسي أيضا، ونحن لا نؤهل محمد صلاح نفسيا مثلما يحدث معه في ليفربول".
 

المدرب البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الوطني أمم أفريقيا بطولة أمم إفريقيا منتخب مصر محمد صلاح

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