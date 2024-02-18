ربيع ياسين: نحتاج للابتعاد عن المجاملات.. وعلاء نبيل جدير بثقة الجبلاية

أشاد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقرار تعيين علاء نبيل، في منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ربيع ياسين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن علاء نبيل يملك كفاءة عالية تؤهله لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، مشددا بأنه جدير بثقة الجبلاية.

وتابع ربيع ياسين: " في مصر لا نملك كرة قدم حقيقية، والكرة المصرية تفتقد للمهارات الفردية والفنية، ويجب أن تكون هناك لجنة فنية تدير كرة القدم المصرية".

وأضاف:" نحن نمتلك كوادر قادرة على إدارة اللعبة، ولا مانع من معرفة آراء مدربي الدوري المصري ودوري المحترفين في كرة القدم لتخطيط المستقبل".

وأتم ربيع ياسين: "نحتاج للابتعاد عن المجاملات من أجل اكتشاف المواهب صغيرة السن".