«تنسيقية شباب الأحزاب» تستضيف الكاتب عمرو عبدالحميد في صالونها الثقافي الأول

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد صالونها الثقافي الأول، وذلك بعد انتهاء فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين والتي حققت نجاحاً باهراً سواء في ازدياد عدد رواد المعرض أو في زخم الفاعليات التي عقدت به، وتستضيف الكاتب عمرو عبد الحميد.

ومن المقرر أن يناقش الصالون الثقافي عدداً من المحاور على رأسها الرواية في مجالاتها المختلفة مثل أدب الرعب والماورائيات، ومجال الخيال العلمي والفانتازيا، وما يحتاجه الكاتب ليكون مُتجدداً دائما في ظل غزارة الإنتاج الروائي المصري وازدياد عدد دور النشر، والتواصل بين الكاتب والقراء.

يدير الحوار خلال الصالون الثقافي الإعلامية آد جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستضيف الصالون الكاتب عمرو عبد الحميد، أحد أشهر كتاب مجال الخيال العلمي والفانتازيا في مصر.